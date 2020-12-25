Зеленский и Янык попали в список редких имен украинцев в 2020 году
В число самых редких имен, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году, попали Зеленский и Янык.
Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Украины сообщает "1+1" на своей странице в Facebook.
По данным ведомства, в 2020 году среди появившихся на свет малышей есть такие, кто носит имя Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.
Среди новорожденных девочек в 2020 году есть малыши с именами Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.
Ранее мы писали, какими стали самыми распространенные имена мальчиков и девочек в Украине в 2020-м году.
Также напомним, что со следующего года украинцам, достигшим четырнадцати лет, официально разрешат менять имя и отчество.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.