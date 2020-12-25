В число самых редких имен, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году, попали Зеленский и Янык.

Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Украины сообщает "1+1" на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, в 2020 году среди появившихся на свет малышей есть такие, кто носит имя Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Среди новорожденных девочек в 2020 году есть малыши с именами Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Ранее мы писали, какими стали самыми распространенные имена мальчиков и девочек в Украине в 2020-м году.

Также напомним, что со следующего года украинцам, достигшим четырнадцати лет, официально разрешат менять имя и отчество.