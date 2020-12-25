В Украине следователи Государственного бюро расследований разоблачили контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок на более 40 млн грн, которую прикрывали работники правоохранительных органов.



Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



В частности, через границу злоумышленники нелегально провозили: мобильные телефоны; планшеты; ноутбуки; часы; мобильные аксессуары и брендовую одежду.

"1 декабря 2020 года работники Волынской таможни ДМС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок", - рассказали в пресс-центре.



Позже, 2 декабря, работники ГУ Нацполиции в городе Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили обозначенные товары. После чего машина находилась на хранении в районном управлении Нацполиции в городе Киеве.



К тому же после проведения обысков работниками правоохранительных органов санкционированных обысков ТП "Ягодин" Волынской таможни ГМС, были изъяты вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.



По предварительным подсчетам следователей, в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 миллионов гривен. Из-за незаконных действий таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.



В данный момент проводятся следственные действия.



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Напомним, что контрабандист вывозил стероиды из Украины в Европу под видом кофе. По данным следствия, фигурант пытался переправить через границу 1500 таблеток препарата "Данабол" с содержанием метандиенона (широко известного как допинг) общей массой более 15 грамм.



Также "Страна" сообщала, что на границе с Беларусью пограничники задержали крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов. В пакетах пограничники обнаружили табачные изделия и медикаменты, в частности 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки медицинских препаратов.