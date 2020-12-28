На сегодня, 28 декабря, объявлена акция протеста в на "Павлоградугле" (входит в ДТЭК Рината Ахметова). Об этом сообщила Независимая профсоюзная организация "Павлоградуголь" на своей странице в Facebook.

Главное требование - зарплатное.

"Согласно коллективному трудовому договору, работодатель должен был еще 1 апреля повысить зарплаты. Ориентировочно мы ожидали увеличения на 15%. Но тогда этого так и не произошло. Компания, ссылаясь на экономические сложности ("Павлоградуголь" весной был в простое - Ред.) перенесла пересмотр зарплат на октябрь. Но и в октябре никаких повышений не было, хотя добыча угля на тот момент уже была восстановлена, на всех участках планы выполнялись. Если мы и в этот раз смолчим, то на повышение зарплат можно не рассчитывать. Хотя они по предприятию невысокие - в среднем 13 тысяч гривен", — рассказал "Стране" глава профсоюза Алексей Михайлюк.

Но есть и другие требования.

"Рабочие жалуются, что идут попытки увеличить продолжительность трудового дня. Ранее автобус выезжал в 6.10, потом перенесли на 6.00, а теперь хотят снова поменять время отправки на 5.50. Пусть и не намного, но увеличивается продолжительность рабочего дня, а платить за лишнее время никто не хочет. Хотя есть такое понятие как "ходовые" - ведь рабочий день начинается в 8.00, но шахтеры на ногах с 6.00 и это время также нужно оплачивать", — добавил Михайлюк.

В пресс-службе компании "ДТЭК. Павлоградуголь" говорят, что шахтеры Западного Донбасса и так одни из самых высокооплачиваемых горняков в Украине со средними зарплатами на 40% выше, чем в среднем по отрасли и регионе.

"Компания выплачивает зарплату без задержек, стабильно два раза в месяц. В октябре 2020 года средняя заработная плата по "ДТЭК Павлоградуголь" составила 17 869 гривен (то есть, больше, чем утверждают в профсоюзе -Ред), а за 10 месяцев текущего года – 17 707 гривен. При этом средняя зарплата работника промышленности в Днепропетровской области – 13, 6 тысяч. Среднемесячная зарплата на шахтах "Павлоградугля"-19,2 тысячи, хотя в целом на угледобывающих предприятиях страны этот показатель не превышает 15,5 тысяч. С 2005 по 2019 годы ДТЭК ежегодно повышала зарплаты шахтерам "Павлоградугля". Например, в прошлом году рост зарплат в среднем составил 15 %. К сожалению, затяжной кризис в энергетике не дает возможности повысить оклады сотрудникам "ДТЭК Павлоградуголь" в этом году. Продолжается пандемия, падает экономика. Все финансовые ресурсы компании сконцентрированы на своевременной и полной выплате заработной платы шахтерам на текущем уровне", — пояснили нам в компании.

Напомним: "Павлоградуголь" с середины апреля по середину мая не работал, был в официальном простое.

"При этом все сотрудники в этот период получали оплату за время простоя. Все это повлияло на финансовые показатели предприятия. "ДТЭК Павлоградуголь" за первое полугодие понес убыток в размере 1,7 млрд гривен. Поэтому компания не имеет финансовой возможности обеспечить традиционное ежегодное повышение окладов. Руководство компании делает все возможное, чтобы не допустить возникновения задолженности по выплате заработной платы шахтерам, вывести предприятия из кризиса и аккумулировать достаточно средств для повышения окладов в следующем году", — пояснили нам в "ДТЭК.Павлоградуголь"

Информацию об увеличении продолжительности рабочего дня в компании опровергли. "Может меняться график движения транспорта, который осуществляет доставку людей на предприятия. Но это никак не влияет на длительность трудового дня", — говорят в компании.

Стоит отметить, что на "Павлоградугле" - три профсоюза.

"Два официальных профсоюза – НПГУ и ПРУП. И есть организация, которая считает себя профсоюзом, в составе 10-13 человек", - пояснили нам на предприятии. И именно последний профсоюз и является организатором акции протеста. На "Павлоградугле" заявили, что "в акции, которая происходит сейчас около здания "Павлоградугля", принимает участие 7 человек, и среди них нет действующих сотрудников предприятия".