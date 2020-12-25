Под Черкассами провалились под лед и погибли двое мужчин, которые пришли на зимнюю рыбалку и взяли с собой на тонкий лед 14-летнюю девочку. Подростку удалось спастись.

Об этом сообщает телеграм-канал ГСЧС.

Трагедия произошла в пятницу, 25 декабря, около 11:00 в селе Хлипновка Звенигородского района на реке Гнилой Тикич.

"Мужчины 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девочкой находились на льду. Впоследствии лед под ними начал трещать и люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись они не смогли", - говорится в сообщении.

К месту ЧП оперативно прибыли спасатели. Они достали из воды тело одного погибшего. К поиску второго привлекли Смелянскую поисково-спасательную группу коммунальной водолазно-спасательной службы Черкасского областного совета.

Ранее "Страна" писала о том, что двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули на реке в Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что во Львовской области на рыбалке под лед провалились двое военных, их тела искали два дня.