Пандемия коронавируса, которая распространилась уже более, чем на миллион украинцев, сейчас находится только на середине пути.

Об этом рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью НВ.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где-то два года, так что мы пока только на середине пути", - сказал он.

В то же время он добавил, что ВОЗ осторожна прогнозам, так как "нет более неблагодарной работы, чем предусматривать непредсказуемое".

По словам Клюге, коронавирус идет на спад, как только применяются меры профилактики, ужесточается карантин и усиливается контроль за его распространением. Однако стоит расслабиться, добавил он, и кривая заболеваемости снова идет вверх.

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