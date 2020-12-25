В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса сейчас только на середине пути
Пандемия коронавируса, которая распространилась уже более, чем на миллион украинцев, сейчас находится только на середине пути.
Об этом рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью НВ.
"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где-то два года, так что мы пока только на середине пути", - сказал он.
В то же время он добавил, что ВОЗ осторожна прогнозам, так как "нет более неблагодарной работы, чем предусматривать непредсказуемое".
По словам Клюге, коронавирус идет на спад, как только применяются меры профилактики, ужесточается карантин и усиливается контроль за его распространением. Однако стоит расслабиться, добавил он, и кривая заболеваемости снова идет вверх.
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