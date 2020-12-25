Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла с грузовиком, которое произошло в селе Широкий Луг на Тячевщине Закарпатской области в ночь на 25 декабря. Погибшие - 18-летний водитель байка и его 24-летний пассажир.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Закарпатья.

На место ДТП выехали сотрудники Дубовского отделения полиции и следственного управления полиции Закарпатья.

"Правоохранители выяснили, что 18-летний местный житель и его 24-летний пассажир ехали из села Тисалово на мотоцикле. На улице Центральной в селе Широкий Луг они допустили столкновение с припаркованным автомобилем Volvo. Оба от полученных травм скончались еще до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мотоцикл помещен на спецплощадку Тячевского отдела полиции. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Следствие по делу продолжается.

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