В среду, 25 декабря, при посадке в московском аэропорту "Внуково" самолет Boeing 747 выкатился за пределы взлетной полосы. На его борту находились 109 пассажиров.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Самолет "Нерюнгри - Москва" при посадке в аэропорту Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров.

На борту самолета находились 109 человек и семь членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы полосы из-за низкого коэффициента сцепления по метеоусловиям. Позже стало известно, что пассажиры покинули самолет в штатном режиме, а сам аэропорт не закрывался.

Видео, на котором видно, как люди выходят из самолета, публикует Telegram-канал Mash.

Ранее мы писали, что в аэропорту Львова за взлетно-посадочную полосу выкатился самолет МАУ.

Также рассказывали, как МАУ, LOT и Turkish Airlines отменяли все рейсы в Запорожье из-за ремонта взлетной полосы.