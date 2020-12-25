В московском аэропорту самолет со 109 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетной полосы. Видео
В среду, 25 декабря, при посадке в московском аэропорту "Внуково" самолет Boeing 747 выкатился за пределы взлетной полосы. На его борту находились 109 пассажиров.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Самолет "Нерюнгри - Москва" при посадке в аэропорту Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров.
На борту самолета находились 109 человек и семь членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы полосы из-за низкого коэффициента сцепления по метеоусловиям. Позже стало известно, что пассажиры покинули самолет в штатном режиме, а сам аэропорт не закрывался.
Видео, на котором видно, как люди выходят из самолета, публикует Telegram-канал Mash.
Ранее мы писали, что в аэропорту Львова за взлетно-посадочную полосу выкатился самолет МАУ.
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