В Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Вирус-мутант обнаружили у женщины, которая прилетела из лондонского аэропорта "Хитроу".

Об этом сообщает DW.

По данным издания, в воскресенье, 20 декабря, женщина прилетела в Германию, а положительный результат теста, который сделала в аэропорту Франкфурта-на-Майне, она получила в четверг, 24 декабря.

Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг, где сейчас находится женщина, заявили, что дальнейший генетический анализ образца в лаборатории в Берлине обнаружил новую мутацию коронавируса. "Это первый известный случай в Германии", - сказали местные власти.

Женщина прилетела в Германию к родственникам, которые забрали ее из аэропорта. С тех пор она живет изолированно в их доме в Баден-Вюртемберге. Уже по приезду в Германию у женщины начали появляться легкие симптомы. Кроме того, еще три человека, которые имели с ней тесный контакт, также ушли на карантин.

Напомним, 14 декабря генетики Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее уже известных типов.

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