В Минздраве Украины разработали и утвердили "дорожную карту по внедрению вакцины против Covid-19 и проведению массовой вакцинации в ответ на пандемию Covid-19 в Украине в 2021-2022 годах".

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Согласно установленному плану, на первом этапе будут вакцинированы около 335 000 украинцев с критическим риском инфицирования - часть медиков, обслуживающий персонал домов престарелых, военные.

На втором этапе - люди с чрезвычайно высоким уровнем риска инфицирования: еще часть медиков, пенсионеры старше 80 лет, социальные работники. Всего 2,3 миллиона человек.

На третьем этапе - 7,2 миллиона людей: пенсионеры от 65 лет, сотрудники органов госбезопасности, правоохранители, учителя.

На четвертом этапе - 11 миллионов людей: пенсионеры от 60 лет, взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, заключенные, другие группы риска, а также граждане, проживающие на оккупированных территориях.

Пятый этап - 19 миллионов людей, не входящих в приоритетные группы.

План вакцинации украинцев от коронавируса. Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал, как вакцинация повлияет на судьбу "крепкого министра" Степанова.

Также мы сообщали, что Украина может получить вакцину от Covid-19 из Китая.