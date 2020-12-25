С пятницы, 25 декабря, и до конца выходных, на период празднования католического Рождества, сотрудники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешли на усиленный режим работы. Они готовы к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД) на своей странице в Facebook.

По данным ведомтсва, в каждом украинском регионе зафиксировали места массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"По их данным, с 9:00 (по киевскому времени) 25 декабря до 9:00 28 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованными в проведении мероприятий по празднованию рождественских праздников и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей", - рассказали в МВД.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на ЧС находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Напомним, сегодня часть Украины накроет снегопад.

В связи с непогодой харьковчан попросил лишний раз не ездить на автомобиле.