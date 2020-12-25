Активные атмосферные фронты ближайшие выходные, 26-27 декабря, будут постепенно покидать территорию Украины. Но в субботу влажная воздушная масса еще задержится, поэтому осадки и местами налипание мокрого снега продолжатся в южной части страны, на востоке и в западных областях. А вот на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Такой прогноз в Facebook дала синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье на смену влажным фронтам к нам придет антициклон, который подсушит воздух, разгонит облака и даже можно будет любоваться солнцем (Если туман не помешает) Карта облачности 2. Ветер на выходных ожидается порывистым, некомфортным, сначала западным, с переходом на южный и юго-восточный. Температура воздуха на выходных в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины около нуля, на юге традиционно теплее, +3...+7 градусов", - обещает синоптик.

По данным Натальи Диденко, в Киеве 26-27 декабря осадков не предвидится. А в воскресенье даже будет солнечно. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, а днем от 0 до +2.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу часть Украины накроет мокрый снег, на юге воздух прогреется до +11.

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