Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич рассказал "Стране", как отреагируовали участники протестов на видео студии "95 Квартала", в котором высмеяли ФОПов, а именно ситуацию с пикетом во время концерта "Квартала 95".

"Как бы сказать, чтоб никого не обидеть. У непутевых свои шутки. Может для кого-то смех, а для кого-то - горе. В очередной раз побили правоохранители нашего коллегу на Майдане. Может, для кого-то это смешно. Но оно смешно до тех пор, пока нет беспредела со стороны государственных и правоохранительных органов. Нам, если честно, не смешно. Мы выставили видео, чтобы все видели, что те, кто привёл своими шутками и юмором к власти режим - ответственны за то, что сейчас происходит. Мы просто запостили, чтоб люди видели какое это кощунство, и делали свои собственные выводы", - заявил Доротич.

Напомним, во вторник, 22 декабря, ФОПы пришли к зданию дворца "Украина", где проходил концерт "Квартала 95". Предприниматели требовали разрешить им работать во время январского локдауна. После этого в студии заявили, что акция ФОПов была проплаченной.

Также мы писали, что протестующие на Майдане ФОПы объявили о планах стоять там минимум до Нового года.