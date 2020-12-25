В США не исключают, что проигравший выборы, но пока еще действующий президент США Дональд Трамп в последние дни своего правления решит ввести военное положение.

Во всяком случае такой вариант событий обсуждают в Пентагоне, пишет Newsweek со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

По данным издания, высокопоставленные офицеры на секретных встречах обсуждают, как военные должны отреагировать на любой хаос вокруг инаугурации нового президента Джо Байдена при переходе власти.

По данным источников, планы реагирования держат в секрете от Белого дома и сторонников Дональда Трампа.

Ранее "Страна" писала о том, что при передаче власти Байдену дадут аккаунт в Twitter без подписчиков, а у Трампа останется свой личный.

Также мы сообщали, что Трамп репостнул видео о том, что коронавирус был создан для победы Байдена на выборах.