Ее Величество королева Великобритании Елизавета II и ее 99-летний супруг, герцог Эдинбургский Филипп, встретили Рождество вдвоем. Они решили ограничить праздничное общение с остальной королевской семьей из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Такой формат этого праздника у королевской четы - впервые за 40 лет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество. Елизавета II в этом году была вынуждена отказаться и от посещения праздничного богослужения.

Но сегодня, 25 декабря, королева Великобритании традиционно обратится с рождественской речью к подданным. Выступление запланировано на 15:00 по местному времени (17:00 в Украине ).

Ранее "Страна" писала о том, что 94-летней королеве Елизавете II не станут делать никаких поблажек в порядке получения вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что умер пес королевы Елизаветы II, у нее осталась лишь одна собака.