Во время номера "Чисто News" в шоу "Квартала 95" высмеяли ФОПов, которые пикетировали концерт студии в Киеве. В проекте заявили, что украинским предпринимателям заплатили за данную акцию. В частности, что ФОПы заработали на пикете больше 8 000 гривен, которые им обещал президент Владимир Зеленский.

Отрывок из шоу-программы публикует Телеграм-канал "Политика страны".

"За время участия в акциях они (ФОПы - Ред.) заработали больше, чем им обещал помощи Зеленский", - говорят в шоу.

Напомним, 22 декабря активисты протестного движения ФОП пришли к зданию дворца "Украина", где проходил концерт студии "Квартал 95". Предприниматели требовали дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января.

Также отметим, что Рада приняла за основу и в целом законопроект о помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса. Согласно ему украинские предприниматели получат по 8 тысяч гривен. Инициатором законопроекта был Зеленский.