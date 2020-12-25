Исследователи из Германии и Швеции выявили генетический фактор, связанный с наследием неандертальцев, который влияет на тяжесть протекания заболевания Covid-19. Неандертальский гаплотип обнаружен примерно у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии

Исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv.

Над исследованием работали ученые Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (из Германии) и Хуго Зеберг из Каролинского института (из Швеции).

"Здесь мы показываем, что 2-8% людей в Евразии несут вариантную промоторную область гена DPP4 , унаследованного от неандертальцев. Этот ген кодирует фермент, который служит рецептором коронавируса MERS-CoV (вызывающего ближневосточный респираторный синдром - Ред.) и в настоящее время не считается рецептором SARS-CoV-2. Однако неандертальский вариант DPP4 удваивает риск тяжелого заболевания Covid-19", - заявили исследователи.

DPP4 - это фермент, разрушающий ряд биологически активных пептидов, он участвует в нескольких физиологических системах, включая регуляцию метаболизма глюкозы. При этом, по данным исследователей, ингибиторы DPP4 используются для лечения диабета и, как предполагается, влияют на тяжесть заболевания Covid-19.

В сентябре Паабо и Зеберг выявили неандертальский кластер гаплотип (кластер) из шести генов в третьей хромосоме, который связан с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом, и, напротив, защитные области на хромосомах 9 и 12, также унаследованные от неандертальцев.

По данным исследователей, неандертальский гаплотип обнаружен примерно у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

Ученые добавили, что распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

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