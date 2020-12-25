Японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю с астероида Рюгу гравийный материал, размеры некоторых образцов достигают одного сантиметра в диаметре.

Об этом заявило Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA), куда капсула с материалом прибыла 8 декабря. Об этом сообщает NHK.

JAXA планирует посвятить следующие полгода составлению каталога образцов доставленных с астероида на Землю до того, как начать их детальный анализ. Глава исследовательской группы Усуи Томохиро заявил, что образцов оказалось больше, чем предполагалось, и работа предстоит масштабная.

Напомним, что капсула с образцами грунта с астероида Рюгу, приземлилась в пустынном районе Австралии 6 декабря.

Ранее "Страна" писала о том, что к Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества.

Также мы сообщали, что к Земле летят два астероида, один из которых размером с авиалайнер.