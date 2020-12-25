Президент США Дональд Трамп на Рождество, которое многие страны отмечают в ночь на 25 декабря, отдыхал в своем гольф-клубе во Флориде.

Об этом сообщает Business Insider.

Американский лидер накануне прибыл на курорт Палм-Бич и был замечен на поле для гольфа. По данным издания, это 317 раз посещения клуба Трампом в качестве президента.

Ранее мы писали, что домашние питомцы оппонента Трампа на президентских выборах США Джо Байдена, немецкие овчарки Чамп и Мейджор, поздравили американцев с Рождеством. Поздравительные ролики с участием четверолапых появились на их странице в соцсети.

Также рассказывали, что украинский лидер Владимир Зеленский поздравил жителей нашей страны с католическим Рождеством. Он пожелал, чтобы в праздник в каждый дом пришли мир, благополучие, а на украинскую землю - счастье и процветание.