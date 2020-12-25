Президент Владимир Зеленский назвал Максима Степанова "самым крепким" министром здравоохранения. При этом испытанием на профпригодность для него будет вакцинация от коронавируса в Украине.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Фокусу".

"Он самый крепкий из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой", - заявил Зеленский.

По его словам вакцинация будет самым сложным вызовом для министра Степанова.

"Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается - министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", - добавил президент.

Зеленский анонсировал видимый результат работы Степанова уже в феврале и марте 2021 года.

"Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - добавил глава государства.

При этом Зеленский заявил, что "неважно", получит Украина вакцину бесплатно или нет - денег на вакцину у страны хватит.

"На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили.

В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", - говорит Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский обещает мобилизовать в армию и мужчин, и женщин, если Россия начнет наступать.

Также мы сообщали, что Зеленский прокомментировал то, что Рада даже не рассмотрела его законопроект по Конституционному суду.