Зеленский рассказал, как вакцинация повлияет на судьбу "крепкого министра" Степанова
Президент Владимир Зеленский назвал Максима Степанова "самым крепким" министром здравоохранения. При этом испытанием на профпригодность для него будет вакцинация от коронавируса в Украине.
Об этом глава государства рассказал в интервью "Фокусу".
"Он самый крепкий из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой", - заявил Зеленский.
По его словам вакцинация будет самым сложным вызовом для министра Степанова.
"Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается - министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", - добавил президент.
Зеленский анонсировал видимый результат работы Степанова уже в феврале и марте 2021 года.
"Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - добавил глава государства.
При этом Зеленский заявил, что "неважно", получит Украина вакцину бесплатно или нет - денег на вакцину у страны хватит.
"На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили.
В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", - говорит Зеленский.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский обещает мобилизовать в армию и мужчин, и женщин, если Россия начнет наступать.
Также мы сообщали, что Зеленский прокомментировал то, что Рада даже не рассмотрела его законопроект по Конституционному суду.