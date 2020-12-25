Парламент Украины сможет принять законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, который одобрил Комитет Рады, во втором чтении и в целом уже в феврале 2021 года.

Об этом со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию сообщает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 25 декабря.

"Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2 000 поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале", - сказал Арахамия.

Он добавил, что после этого закона будут еще инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Также Арахамия считает, что Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.

"Хотелось бы добраться до конца года до прообраза хотя бы на местном уровне электронного голосования, чтобы, может быть, с помощью какой-то разновидности приложения по примеру "Дія", все-таки, прийти к какой-то модели. Потому что это тоже наше программное обещание - перейти в диджитализированный процесс", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" Зеленский зарегистрировал еще летом, 9 июня. Президент определил его как неотложный.

Ранее "Страна" подробно анализировала, для чего президентской партии "Слуга народа" нужен этот закон.