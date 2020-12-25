Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны аннексированного Крыма начнется большая война, и все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью "Фокусу", опубликованному в пятницу, 25 декабря.

Президент, отвечая на вопрос, возможно ли нападение РФ со стороны Крыма, заявил, что даже не хотел бы думать об этом.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент рассказал, что Украина не может выйти из Минских соглашений по Донбассу из-за санкций против России.

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