При помощи законопроекта об увольнении судей Конституционного суда, который многие юристы назвали неконституционным и Рада за него так и не проголосовала, президент добился остановки процесса "отмены реформ".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

Также он вновь потребовал отставки главы КСУ Тупицкого.

"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - заявил президент, отвечая на вопрос о возможном переформатировании КС в 2021 году.

По мнению президента, судьи КС превысили свои конституционные полномочия.

"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - заявил Зеленский.

На вопрос, не кажется ли, что предложенный президентом законопроект об увольнении судей КС является нарушением Конституции, Зеленский прямо не ответил, уведя разговор в другую сторону: "Поймите, мы остановили этот процесс. На сегодня ни одна реформа не отменена. И я считаю, что это самое главное".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал, при каких условиях позвонит Путину.

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