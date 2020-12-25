Украина не может выйти из Минских соглашений по Донбассу из-за санкций против России - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о судьбе Минска-2.
По мнению главы государства Киев не может выйти из Минских соглашений, иначе Запад может просто снять санкции с России.
Об этом глава государства рассказал в интервью журналу "Фокус".
"Как я и говорил ранее на одном из своих брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву - Ред.). Но лично я бы вышел", - отметил глава государства.
Ранее "Страна" сообщала, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала пропажу 93 танков Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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