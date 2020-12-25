Эпопея с "брекситом" завершилась наконец сделкой с ЕС, подписанной в последний момент накануне западного Рождества и за пару дней до дедлайна об окончательном выходе Британии из Европы, назначенном на 1 января.

В королевстве, от которого мир на днях отгородился из-за коронавируса-мутанта, заявили, что расстаются с ЕС полюбовно и что брексит будет "мягким" - с минимальным ущербом для королевства (и даже при этом потери превысят 100 млрд фунтов в год).

Главным достоинством договора, из-за которого велись долгие споры с Брюсселем, называют то, что хотя бы удалось избежать торговой войны с ЕС.

Зрада сделка или перемога и для какой из сторон, толком еще не ясно, ведь контракт почти на 2 тысячи страниц еще никто не читал (нюансы должны всплыть во время голосования в британском парламенте 30 декабря).

Но договорившись с горем пополам с Европой, Лондон может получить куда более серьезную проблему внутри страны - с угрозой отделения Шотландии, которая и раньше были против брексита.

Шотландцы уже прямо заявили о желании распрощаться с Лондоном.

"Прежде чем начнется суета, стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли шотландцев. Не существует никакого соглашения, которое когда-нибудь смогло бы компенсировать то, чего лишает нас Brexit. Для нас настало время определить собственное будущее как независимого европейского государства", - написала глава шотландского правительства Никола Стерджен, которая требует референдума о независимости.

Внутренние раздоры могут привести к развалу страны и превращению ее в "Малобританию". И это может стать более опасным итогом брексита, чем экономические потери.

Разбирались, что за сделку подписали Британия и ЕС и к чему может привести бунт шотландцев.

"Рост цен и перебои с продуктами"

Британские власти демонстрируют оптимизм по поводку "сделки века", которой премьер Борис Джонсон торжественно потрясал перед камерами накануне Рождества. При этом есть мнение, что объявленный им жесткий локдаун, приведший к блокаде острова, мог быть шантажом, чтобы кому-то объяснить: не подпишем - будет еще хуже, а у Джонсона, естественно, уверяют, что коронавирус к брекситу не имеет отношения.

Джонсон положил под елочку британцам, расстроенным жестким локдауном на Рождество, сделку с ЕС

"Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этой сделке. Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами. Мы подписали первый в истории договор с ЕС, основанный на нулевых тарифах и квотах", - говорится в заявлении британского правительства.

В Брюсселе сделку назвали "честной и сбалансированной".

"Это была долгая и извилистая дорога, но в итоге мы получили хорошую сделку", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сделку накануне "кристмаса" в Британии назвали "брексмас". "Аллилуйя! Это Merry Brexmas (и надежды на радостный Новый год)", - с таким заголовком вышла передовица Daily Mail

В экспертной среде, впрочем, есть мнение, что сделку нельзя назвать выгодной для Британии и что на практике выход все-таки будет жёстким, ведь разрываются связи с одним из крупнейших в мире экономических союзов.

Дэвид Хениг, директор британского отделения European Centre For International Political Economy, в публичных комментариях заявляет, что в итоге ЕС добился того, чего хотел, а Великобритания, скорее, нет.

"ЕС избежал восстановления границы между Ирландией и Северной Ирландией и не допустил приоритетного доступа чужаков на свой единый рынок. Британия достигла цели в части выхода из ЕС, но не оправдала ожиданий сторонников брексита, которые надеялись сохранить преимущества членства, но избавиться от обязательств и расходов. В торговле с ЕС с 1 января появятся существенные барьеры. Но это было неизбежно. Так что соглашение при любом раскладе - хорошая новость", - заявил Хениг.

А предприниматели уже предупреждают о росте цен на продукты и перебои с поставками (что уже началось после жесткого локдауна из-за вируса-мутанта), ведь вместо обещанного правительством переходного периода для бизнеса в год ему дали четыре дня - до Нового года.

"Мы приложим все усилия, чтобы накормить нацию, однако хаос в Дувре на этой неделе и вот эта сделка в добавленное время - все это обещает серьезные перебои с поставками и рост цен. Расстроенные покупатели и потребители закономерно зададутся вопросом: а нельзя было пораньше договориться?", - цитирует Би-би-си Иэна Райта, главу британской ассоциации производителей продуктов питания и напитков.

"После четырех лет брексит-бардака бизнесу особенно нечему радоваться. У них всего неделя на то, чтобы переварить тысячи страниц соглашения с ЕС и подготовиться торговать по новым правилам", - добавляет Адам Маршалл, глава Британской торговой палаты.

Чарльз Грант, директор Centre for European Reform, говорит, что большинство британцев до сих пор не осознало, насколько жестким будет этот брексит. И рисует мрачную картину, каким выход будет на самом деле.

"Туристы, промышленность, фермеры столкнутся с утомительными формальностями на границе. Сектор услуг потеряет доступ на рынок ЕС. Пострадают компании, которые полагаются на европейских работников. И Великобритания потеряет привлекательность в глазах иностранных инвесторов. Как только британцы осознают, насколько примитивным оказалось их соглашение с ЕС, политики в этой стране начнут дискуссию о том, не стоит ли улучшить его и если да, то как. Так что Великобритания и ЕС обречены на нескончаемые переговоры в ближайшие 50 лет, не меньше. А вопрос о воссоединении с Евросоюзом не вернется на повестку дня еще по меньшей мере целое поколение. Те, кто был против брексита, смирились и хотят перевернуть страницу. Да и ЕС не примет заявку от страны, которая до конца не определилась, хочет ли она вступить в союз. А до этого британцам далеко", - говорит Грант.

Побег из "обреченного объединения"

Но в любом случае, говорят эксперты, худой мир лучше доброй ссоры. И уже сам факт сделки - это достижение.

"Хуже было бы, если бы они не договорились. Тогда в полночь 1 января граница Британии и ЕС вернулась бы в 1970-е. Вспоминать о них тяжело. Перед приемом в ЕС Британия была "больным человеком Европы" и ходила с протянутой рукой за кредитами МВФ. За 40 лет членства в Евросоюзе она расправила крылья и стала пятой по размерам мировой экономикой. Но только благодаря тому, что ее заводы работали в связке с континентальными, ее банкиры, юристы и архитекторы обслуживали европейских клиентов, а правила были для всех одинаковыми и не требовали дополнительных лицензий и разрешений. Теперь это в прошлом", - пишет обозреватель Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков.

Нынешнее же соглашения является некоторым компромиссом - для товаров будет продолжать действовать зона свободной торговли. В тоже время по услугам (а они занимают очень весомую долю в экспорте Британии в ЕС - особенно финансовые услуги) будут введены ограничения - у Еврокомиссии появляется право определять, какой именно доступ и на каких условиях получит островной бизнес и специалисты. Это может нанести серьезный удар по финансовому сектору Британии.

Сторонники же брексита во главе с Джонсоном, который не раз высказывал свои евроскептические взгляды, не устают говорить о плюсах выхода из ЕС. В своей книге о Римской империи он писал, что ЕС сейчас - это Рим в худшие времена, и Британии нужно бежать из обреченного, как он считает, объединения пока не поздно.

По мнению идеологов брексита, ЕС сдерживал экономический и торговый потенциал Британии, которая платила огромные взносы в общую казну (12-13 млрд евро ежегодно) и вынуждена была подчиняться правилам клуба.

Шотландские "сепары" на взводе

Тем временем в Шотландии хотят остаться в ЕС - и грозятся референдумом об отделении от Британии, а если Лондон не разрешит - то провести его в "явочном порядке".

"Теперь уже свою идентичность будет защищать Шотландия и Северная Ирландия в пределах Великобритании. Очень скоро они объявят референдумы с требованием остаться в ЕС, и вряд ли Лондон решится подавлять эти экзиты силой. Когда великая империя, где "никогда не заходило солнце" добровольно уменьшается до уровня страны регионального масштаба, это доказывает, что даже для крупных стран главные угрозы исходят не извне, а изнутри их самих", - прогнозирует на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

По соцопросам, почти половина жителей Шотландии хотят отделиться от Британии и стать отдельным государством.

Из опрошенных граждан 46% ответили, что проголосуют за независимость Шотландии, а 43% - против.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии уже проводили несколько лет назад. Тогда 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Новый опрос показал, что каждый пятый из тех, кто ранее проголосовал против, теперь проголосовал бы за. Если не учитывать тех, кто сказал, что не знает, будет ли голосовать, получается, что 52% избирателей выступают за независимость страны.

"Прошлый референдум проходил до "брексита", а против него - большая часть шотландцев. Поэтому очень вероятно, что повторный референдум запустит "скотчсит - отделение Шотландии, которая хочет остаться в Евросоюзе", - сказал "Стране" шотландский журналист Марк Флинн.

Некоторые уже проводят параллели с Украиной и Донбассом, задаваясь вопросом, начнет ли Лондон АТО против шотландских сепаратистов.

"Как вы думаете, начнут ли сейчас АТО - обстрелы Эдинбурга, бомбежку Глазго? Нет, не начнут. Больше того, британские власти активно взаимодействуют с бывшими ирландскими террористами Ольстера, которые давно интегрированы во властные структуры на разных уровнях. Лозунг "Вечная война и никаких компромиссов с сепарами!" зарезервирован исключительно для британских сателлитов из Украины", - пишет на своей странице в Facebook журналист Андрей Манчук.

Будет ли "энтер" Украины?

Для Украины брексит и грядущие за ним противоречия в Британии может означать, что Лондону будет не до Киева и его проблем.

"Скорее всего, поддержка Украины станет второстепенной для правительства Британии - оно будет занято последствиями "брексита", - сказала нам британская журналистка Оливия Крелин.

Тему взаимосвязи "брексита" и Украины в ироничной манере поднял во время своего выступления во время последнего форума в Давосе в январе Владимир Зеленский. Он сказал, что раз Британия выходит из ЕС, то Евросоюз должен кого-то туда принять для замены.

Например, Украину. "Если есть эксит (выход), то должен быть и энтер (вход)", - сказал тогда Зеленский.

Эту фразу, конечно, восприняли как шутку. Тем более, что такая "замена" была бы явно неравнозначной (Британия является одним из доноров ЕС, а Украина, как и другие страны Восточной Европы, будет получателем финансовой помощи из Брюсселя).

Но, похоже, в ЕС тоже в ближайшее время будет не до Украины.

Для Еврсоюза пример Великобритании, считают эксперты, может быть заразительным и запустить процесс "экситов" по всему объединению.

Еще одно возможное последствие брексита - геополитическое переформатирование. Британия может войти в новый союз - англо-американский альянс, который будет конкурировать с ЕС.

"Британия выходит, чтобы вместе с США создать новый, обновленный центр силы. Торговое, военное и технологическое пространство. По замыслу англосаксов это прыжок, который изменит мир, а ЕС - эта "трухлявая колода", должен потонуть и развалиться. Его куски, если это куски перспективные, присоединятся к англосаксам", - полагает эксперт-международник Олег Насобин.

При таком сценарии на европейском континенте возникнет два конкурирующих центра силы - англо-американский союз и франко-германский альянс, сейчас фактически управляющий ЕС и тяготеющий к более тесному взаимодействию с Россией. Что хорошо заметно по все более дружественной в отношении Москвы риторике Макрона.

И это будет совершенно новая ситуация для Украины. В том числе и в контексте решения вопроса Донбасса в формате "Нормандской четверки", куда, помимо нашей страны, как раз и входят Россия, Франция и Германия.

По мнению политолога Костя Бондаренко есть два момента, которые могут повлиять на Украину в плане "брексита".

"Первый: с выходом Британии США теряют один из главных рычагов воздействия на общеевропейскую политику, падает серьезная преграда на пути создания "зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока", и Украине придётся в скором времени выбирать: гордо оставаться на маргинесе процессов, при этом постоянно показывая фиги в сторону Кремля, либо же попытаться стать активной участницей новых экономических реалий, в том числе возобновляя отношения с Российской Федерацией. Второе: Великобритания, по всей видимости, попытается воссоздать альтернативу ЕС - в начале 60-х в пику де Голлю и Аденауэру Макмиллан уже создавал Европейскую организацию свободной торговли (EFTA). Эта организация существует до сих пор и объединяет Норвегию, Швейцарию, Исландию и Лихтенштейн. Великобритания в 1972 году вышла из EFTA, но ничто не мешает ей вступить обратно: согласно Вадуцкому протоколу, на членов организации распространяется действие Шенгенских соглашений и статус свободной торговли с остальными странами Евросоюза, что для Британии весьма важно. В перспективе Украина может, натолкнувшись на решительный отказ в членстве в ЕС, подать заявку в EFTA. То есть, стать союзником англо-американского альянса. Но это чревато серьезным ухудшением отношений с континентальной Европой", - прогнозирует в беседе со "Страной" Бондаренко.