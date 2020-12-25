Нацбанк Украины установил официальный курс валют по отношению к гривне на 25 декабря 2020 года. Стоимость американского доллара составляет 28,45 гривен за единицу доллар. А за единицу европейской валюты сегодня просят 34,61 гривен. Таким образом курс основных валют по сравнению с четвергом, 24 декабря, не изменился, сообщает сайт регулятора.

Официальные курсы валют на 25 декабря:

1 доллар США стоит 28,4551 гривен;





1 евро - 34,6156 гривен;





1 российский рубль - 0,3781 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар немного опустили из-за предпраздничной продажи валюты населением. Что будет с курсом к концу года.

Также мы сообщали, что Нацбанк остановил подорожание доллара, но может начаться новый штурм.