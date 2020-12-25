Президент Владимир Зеленский в любой момент может позвонить своему коллеге Владимиру Путину, но пока нет предмета разговора. Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию "Фокус".

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - заявил Зеленский, таким образом ответив на вопрос "хотел бы он пообщаться с Путиным?".

Зеленский добавил, что должен общаться с российским лидером, но пока не звонит, поскольку говорить не о чем.

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - сказал президент.

По его словам, есть круг вопросов, которые с Путиным приходится решать тет-а-тет.

"Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате - ни вопрос заложников в России, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - пояснил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению Зеленского Татаров не коррупционер, но должен доказать свою невиновность.

Также мы сообщали, что жена Зеленского заявила, что не хочет настраиваться на второй срок Зе.