Не менее десятка припаркованных авто повредил пьяный мужчина после ссоры с женой. Инцидент произошел под Киевом в Софиевской Борщаговке в среду, 23 декабря. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Личность дебошира удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. А задержали его работники охраны и неравнодушные жители.

"Сотрудники охраны догнали хулигана, используя спецсредства, и действуя исключительно в рамках своих полномочий и действующего законодательства, провели задержание и удерживали нарушителя до прибытия полиции, поскольку он пытался убежать. Сейчас обстоятельства событий устанавливают правоохранители", - рассказали представители охраны.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом пьяный сосед открыл огонь после неудачной охоты и расстрелял семью.

Также мы сообщали, что под Харьковом пьяный сотрудник автосервиса взял покататься "Lexus" юной клиентки и разбил его в хлам.