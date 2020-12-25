Опубликованы данные по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. Фото: facebook.com

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Об этом сообщает Минздрав и приводит общую статистику заболеваемости в других регионах.

  • Киев - 106 078 случаев;

  • Винницкая область - 21 698 случаев;

  • Волынская область - 32 149 случаев;

  • Днепропетровская область - 55 680 случаев;

  • Донецкая область - 34 225 случаев;

  • Житомирская область - 37 848 случаев;

  • Закарпатская область - 27 650 случаев;

  • Запорожская область - 50 805 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

  • Киевская область - 56 374 случая;

  • Кировоградская область - 8 149 случаев;

  • Луганская область - 9 725 случаев;

  • Львовская область - 58 875 случаев;

  • Николаевская область - 28 805 случаев;

  • Одесская область - 67 934 случая;

  • Полтавская область - 33 997 случаев;

  • Ровенская область - 39 979 случаев;

  • Сумская область - 39 490 случаев;

  • Тернопольская область - 33 175 случаев;

  • Харьковская область - 67 417 случаев;

  • Херсонская область - 16 679 случаев;

  • Хмельницкая область - 38 004 случая;

  • Черкасская область - 36 947 случаев;

  • Черновицкая область - 39 143 случая;

  • Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные по Covid-19 в Украине на 25 декабря

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также в Минздраве напомнили три простых правила противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые выясняют, почему гипертоники и диабетики тяжело болеют коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Бердичеве больного коронавирусом мужчину нашли мертвым в туалете больницы.

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