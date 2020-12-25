За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Об этом сообщает Минздрав и приводит общую статистику заболеваемости в других регионах.

Киев - 106 078 случаев;





Винницкая область - 21 698 случаев;





Волынская область - 32 149 случаев;





Днепропетровская область - 55 680 случаев;





Донецкая область - 34 225 случаев;





Житомирская область - 37 848 случаев;





Закарпатская область - 27 650 случаев;





Запорожская область - 50 805 случаев;





Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;





Киевская область - 56 374 случая;





Кировоградская область - 8 149 случаев;





Луганская область - 9 725 случаев;





Львовская область - 58 875 случаев;





Николаевская область - 28 805 случаев;





Одесская область - 67 934 случая;





Полтавская область - 33 997 случаев;





Ровенская область - 39 979 случаев;





Сумская область - 39 490 случаев;





Тернопольская область - 33 175 случаев;





Харьковская область - 67 417 случаев;





Херсонская область - 16 679 случаев;





Хмельницкая область - 38 004 случая;





Черкасская область - 36 947 случаев;





Черновицкая область - 39 143 случая;





Черниговская область - 28 730 случаев.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также в Минздраве напомнили три простых правила противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые выясняют, почему гипертоники и диабетики тяжело болеют коронавирусом.

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