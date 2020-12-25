Киев и Одесская область лидируют по числу новых заражений Covid-19
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Об этом сообщает Минздрав и приводит общую статистику заболеваемости в других регионах.
- Киев - 106 078 случаев;
- Винницкая область - 21 698 случаев;
- Волынская область - 32 149 случаев;
- Днепропетровская область - 55 680 случаев;
- Донецкая область - 34 225 случаев;
- Житомирская область - 37 848 случаев;
- Закарпатская область - 27 650 случаев;
- Запорожская область - 50 805 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
- Киевская область - 56 374 случая;
- Кировоградская область - 8 149 случаев;
- Луганская область - 9 725 случаев;
- Львовская область - 58 875 случаев;
- Николаевская область - 28 805 случаев;
- Одесская область - 67 934 случая;
- Полтавская область - 33 997 случаев;
- Ровенская область - 39 979 случаев;
- Сумская область - 39 490 случаев;
- Тернопольская область - 33 175 случаев;
- Харьковская область - 67 417 случаев;
- Херсонская область - 16 679 случаев;
- Хмельницкая область - 38 004 случая;
- Черкасская область - 36 947 случаев;
- Черновицкая область - 39 143 случая;
- Черниговская область - 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также в Минздраве напомнили три простых правила противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.
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