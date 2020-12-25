Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером, тем более, что его подозревают в преступлении, совершенном в 2017 году.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" - нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже", - рассказал Зеленский.

Президент рассказал о своем разговоре с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком по поводу Татарова.

"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову (заместитель председателя ОП - Ред.). Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.

"Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", - подытожил Зеленский.

Напомним, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.

Ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

Позже, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.