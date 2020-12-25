По состоянию на утро четверга, 25 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 035 человек.

Напомним, что вчера, 24 декабря, в стране было выявлено 11 490 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 012 167 человек. Выздоровело за последние сутки 15 337 пациентов (всего с начала пандемии - 646 772 человека - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 739 человек. Среди новых зараженных 484 ребенка и 388 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 038 человек), Киевской области (877), Запорожской области (690), Одесской области (963) и Харьковской области (629).

Ранее "Страна" сообщала, что еще один новый штамм коронавируса нашли в Нигерии.

Также мы рассказывали, что новая мутация коронавируса из ЮАР находит слабые места в иммунной системе.