В США произошла очередная трагедия с расовым подтекстом. В столице штата Огайо, в городе Колумбус, полицейский пристрелил безоружного афроамериканца, по ошибке приняв за пистолет мобильный телефон в его руках.

Инцидент частично был записан нагрудной камерой полицейского. В связи с происшедшим трагическим случаем коп пока отстранен от службы.

Местные власти и полиция начали расследование, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Стоит отметить, что в городе, это уже второй подобный случай с начала декабря. Сразу после трагедии в Колумбусе прошли акции протеста. Власти города уже заявили, что полицейского планируют уволить.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в торговом центре в США произошла стрельба, есть погибший афроамериканец.

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