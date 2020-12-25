Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет активные переговоры с Китаем на предмет поставки вакцины против коронавируса Covid-19.

"Они (Китай - Ред.) готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", - заявил Дмитрий Кулеба в прямом эфире телеканала "Украина 24", как передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появилось расписание вакцинации украинцев от коронавируса в 2021-2022 годах.

Так же мы рассказывали, что Польша может стать посредником Украины в получении вакцины от коронавируса.

Кроме этого мы публиковали информацию, что ради выделения 1,4 млрд грн на вакцину Кабмин сократил расходы на оборудование для больниц.