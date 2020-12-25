Коронавирус стремительно мутирует, и кроме Британии и ЮАР, его новый штамм уже выявили и на западе Африки. Врачи-вирусологи обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 в Нигерии.

Об этом заявил директор центра по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг, как передает "Интерфакс" со ссылкой на АР.

Он отметил, что этот вариант отличается как от "обычного" коронавируса, выявленного в начале 2020 года, так и от его новых разновидностей, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Нкенгасонг добавил, что этот штамм коронавируса - P681H - в отличие от южноафриканского и британского, не является более заразным. Впрочем, для полной уверенности ученым нужно провести еще исследования, отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, что новая мутация коронавируса из ЮАР находит слабые места в иммунной системе.