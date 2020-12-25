Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 25 декабря
В Минздраве показали карту распространения коронавируса среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 25 декабря. За последние сутки заболело еще 11 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 186.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 106 078 случаев
- Винницкая область - 21 698 случаев
- Волынская область - 32 149 случаев
- Днепропетровская область - 55 680 случаев
- Донецкая область - 34 225 случаев
- Житомирская область - 37 848 случаев
- Закарпатская область - 27 650 случаев
- Запорожская область - 50 805 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 611 случаев
- Киевская область - 56 374 случаев
- Кировоградская область - 8 149 случаев
- Луганская область - 9 725 случаев
- Львовская область - 58 875 случаев
- Николаевская область - 28 805 случаев
- Одесская область - 67 934 случаев
- Полтавская область - 33 997 случаев
- Ровенская область - 39 979 случаев
- Сумская область - 39 490 случаев
- Тернопольская область - 33 175 случаев
- Харьковская область - 67 417 случаев
- Херсонская область - 16 679 случаев
- Хмельницкая область -38004случаев
- Черкасская область - 36 947 случаев
- Черновицкая область - 39 143 случаев
- Черниговская область - 28 730 случаев
Напомним, в Украине могут предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить поставку вакцины в страну.
Как сообщала "Страна", в Турции власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.