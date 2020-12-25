Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 25 декабря. За последние сутки заболело еще  11 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 186.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 106 078 случаев
  • Винницкая область - 21 698 случаев
  • Волынская область - 32 149 случаев
  • Днепропетровская область - 55 680 случаев
  • Донецкая область - 34 225 случаев
  • Житомирская область - 37 848 случаев
  • Закарпатская область - 27 650 случаев
  • Запорожская область - 50 805 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 611 случаев
  • Киевская область - 56 374 случаев
  • Кировоградская область - 8 149 случаев
  • Луганская область - 9 725 случаев
  • Львовская область - 58 875 случаев
  • Николаевская область - 28 805 случаев
  • Одесская область - 67 934 случаев
  • Полтавская область - 33 997 случаев
  • Ровенская область - 39 979 случаев
  • Сумская область - 39 490 случаев
  • Тернопольская область - 33 175 случаев
  • Харьковская область - 67 417 случаев
  • Херсонская область - 16 679 случаев
  • Хмельницкая область -38004случаев
  • Черкасская область - 36 947 случаев
  • Черновицкая область - 39 143 случаев
  • Черниговская область - 28 730 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Украине могут предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить поставку вакцины в страну

Как сообщала "Страна", в Турции власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.

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