В Минздраве показали карту распространения коронавируса среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 25 декабря. За последние сутки заболело еще 11 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 186.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 106 078 случаев

Винницкая область - 21 698 случаев

Волынская область - 32 149 случаев

Днепропетровская область - 55 680 случаев

Донецкая область - 34 225 случаев

Житомирская область - 37 848 случаев

Закарпатская область - 27 650 случаев

Запорожская область - 50 805 случаев

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев

Киевская область - 56 374 случаев

Кировоградская область - 8 149 случаев

Луганская область - 9 725 случаев

Львовская область - 58 875 случаев

Николаевская область - 28 805 случаев

Одесская область - 67 934 случаев

Полтавская область - 33 997 случаев

Ровенская область - 39 979 случаев

Сумская область - 39 490 случаев

Тернопольская область - 33 175 случаев

Харьковская область - 67 417 случаев

Херсонская область - 16 679 случаев

Хмельницкая область -38004случаев

Черкасская область - 36 947 случаев

Черновицкая область - 39 143 случаев

Черниговская область - 28 730 случаев

Напомним, в Украине могут предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить поставку вакцины в страну.

Как сообщала "Страна", в Турции власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.