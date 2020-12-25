В Шевченковском суде Киева 24 декабря прокурор огласил обвинительный акт в отношении 21-летнего Андрея Лавреги, которого обвиняют в убийстве маленького сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Трехлетний Саша Соболев был застрелен Лаврегой 1 декабря 2019 года. Убийца частично признал свою вину.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

Согласно версии следствия, Лаврега и Евгений Семенов, которого считают пособником убийцы, покушались на жизнь Вячеслава Соболева, но промахнулись и убили его ребенка.

Лаврега на суде заявил, что признает вину за убийство ребенка, но отрицает, что намеревался застрелить самого Соболева. По его словам, цель была запугать депутата выстрелом.

За время, пока шло расследование, у Лавреги родился ребенок, и он сказал, что теперь понимает отцовские чувства.

"Так как я тоже являюсь отцом, я просто хочу извиниться. Хочу, чтобы пострадавшие знали: если бы я имел хоть малейшую возможность все исправить, я обязательно бы ею воспользовался... Я хочу сказать, что свою вину я признаю. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и готов нести ответственность", - заявил Лаврега.

Как писала "Страна", через несколько дней после страшного убийства следствие вышло на заказчика - сына кандидата в президенты Чечни.

Мы также сообщали, что у четы Соболевых в октябре родился мальчик.