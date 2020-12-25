Вечером в четверг, 24 декабря, в одном из киевских троллейбусов произошла драка сразу между шестью мужчинами. В итоге один из них вытащил нож.

Об этом сообщила группа "Стражи эспрессо" в Facebook.

После такой драки одному пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь, подоспели и правоохранители.

Известно, что, когда конфликт только начался, то другие пассажиры пытались остановить кровопролитие, однако в какой-то момент обстановка в транспорте слишком накалилась.

"В Киеве, в троллейбусе, следовавшем по маршруту 31 в направлении Троещины, произошла драка. Трое мужчин решили выяснить отношения с другими тремя мужчинами. В качестве аргументов в ход пошли не только кулаки, но и нож. Один из мужчин получил ножевое ранение. На место инцидента вызвали полицию и медиков скорой", - указано в сообщении.

Пока что неизвестно, что послужило причиной таких разбирательств.

Напомним, в Киеве мужчина, которому отказали в проезде, напал на водителя. Тот решил дать сдачи, и между ними завязалась жестокая драка.

Как сообщала "Страна", в Мариуполе пассажиры троллейбуса избили 23-летнего парня за то, что он вступился за кондуктора, которая сделала пассажирам замечание за отсутствие защитных масок на лице.