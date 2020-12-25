В Окружной административный суд Киева поступило два иска - от первой замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба. В исках они обжалуют решение Совета НБУ от 5 октября о нарушении ими трудовой дисциплины.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

В исках топ-менеджеры НБУ просят ОАСК признать противоправными и отменить решения Совета Национального банка об оценке действий Рожковой и Сологуба. Также истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производств по искам Сологуба и Рожковой.

В начале декабря "Страна" рассказывала, что по просьбе МВФ глава НБУ Кирилл Шевченко устроил новый передел полномочий в Нацбанке, в результате чего из Рожковой сделали завхоза.

Мы также писали, что осенью ходили разговоры об увольнении Рожковой и Сологуба, но оно так и не состоялось.