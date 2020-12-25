В Украине обнаружили первый случай птичьего гриппа, который прокатился волной уже по 13 странам Европы.

Об этом на своей странице в Facebook заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

"К большому сожалению, волна "птичьего гриппа", которая катится по Европе, где он обнаружен в 13 странах ЕС, дошла и до Украины. В начале месяца эту болезнь обнаружили в Николаевской области… Сегодня с самого утра поступила информация о возможном заболевании птицы на севере Киевской области", - сообщила она.

По ее словам, это уже сказывается на поставках курятины из Украины, ограничения ввели Саудовская Аравия, Молдова, Израиль и ОАЭ. При этом импорта из зараженных регионов страны избегают, подобно Гонконгу, Беларуси и Казахстана.

Вовсе отказались от поставок украинской курицы Евросоюз, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония.

"Сейчас мы проводим активные переговоры с партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования... После случая в Киевской области переговорной работы значительно прибавится. 2020 остановись!", - добавила Магалецкая.

Напомним, 7 декабря Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа среди дворовых птиц.

Как сообщала "Страна", режим чрезвычайной ситуации введен в части сельских районов Египта из-за вспышек птичьего гриппа. Его выявили на двух фермах, расположенных в Дахле на юго-востоке страны. Всех зараженных птиц уничтожили, также медики проверили состояние здоровья сотрудников фермы.