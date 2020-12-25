Самыми необычными именами новорожденных украинцев в 2020 году стали Зеленский, Золушка, Вакула и Киев.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Минюст.

Так, самыми распространенными именами маленьких украинок стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория другие.

В Киеве появилось много Софий, Полин и Марий. Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий. Так, в столице чаще всего мальчиков называли Максимами, Марками и Тимофеями.

Однако в этом году именами для детей становились имена сказочных героев и даже фамилии знаменитых людей.

По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Мальчиков ухитрялись назвать Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

По данным Минюста, ребенка можно назвать как угодно. Главное, чтобы оба родителя были согласны с выбранным вариантом. Как компромисс, малышу или малышке можно дать двойное имя.

Ранее "Страна" рассказывала, что Рада разрешила менять отчество украинцам уже с 14 лет.

Также напомним, что со следующего года украинцам официально разрешат менять имя и отчество.