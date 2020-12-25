Повышенное артериальное давление может негативно повлиять на течение коронавируса, усугубляя воспаления и препятствуя восстановлению организма после заболевания.

Об этом сообщает научно-популярный журнал Nature Biotechnology.

"Мы определили молекулярные механизмы, которые объясняют, почему заразившиеся коронавирусом гипертоники гораздо чаще попадают в реанимацию и умирают от COVID-19. Эти проблемы можно подавить некоторыми лекарствами от гипертонии и почечной недостаточности", - указано в сообщении.

Исследователи при помощи наблюдения за больными коронавирусом людьми с повышенным давлением, диабетом, различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением и прочими хроническими болезнями, определили, что коронавирус у них приводит к гораздо более тяжелым осложнениям. К летальным исходам это приводит в четыре раза чаще для людей с проблемным сердцем, а у больных диабетом или ожирением - вероятность выше от трех до пяти раз.

Исследователи предполагают, что причиной этого служит нарушение переработки сахара и проблемы с сердцем, что влияет на работу иммунитета в целом. Поэтому организм хронически больных людей более склонен к тяжелому течению болезни и образованию тромбов.

Молекулярные биологи под руководством профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Ирины Леманн из Германии, изучив истории болезней 144 пациентов с коронавирусом и гипертонией пришли к выводу о том, что принимать препараты для понижения давления при Сovid-19 безопаснее, чем предполагалось, даже несмотря на то, что эти лекарства воздействуют на рецептор ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки легких.

Напомним, новая мутация помогает коронавирусу подстраиваться под каждый организм в поиске слабых мест иммунной системы в индивидуальном случае.

Как сообщала "Страна", исследование Лондонской школой гигиены и тропической медицины показало, что новая мутация коронавируса, распространяющаяся в Великобритании, на 56% заразнее ранее известных штаммов. Это меньше цифры в 70%, озвученной на днях правительством страны, но все же достаточно, чтобы резко ухудшить ситуацию с заболеваемостью.