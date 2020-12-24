Киевский районный суд Полтавы отложил подготовительное заседание по делу, в котором подозреваемыми проходят мэр Харькова Геннадий Кернес и два его охранника. Их уже несколько лет пытаются обвинить в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Как сообщает "Укринформ" со слов адвоката Кернеса Александра Гунченкова, заседание отложено в связи с ходатайством защиты обвиняемого.

"Суд отложил подготовительное заседание в этом деле в связи с поданным нами ходатайством о переносе даты", - сказал Гунченко и добавил, что очередное заседание назначено на 29 января 2021 года.

Он также поделился планами семьи покойного мэра.

"Семья умершего Кернеса и адвокаты возражают против закрытия дела из-за смерти обвиняемого и настаивают на его полной реабилитации", - сказал он.

25 января 2014 года в Харькове неизвестные напали на участников марша в поддержку Евромайдана. Тогда депутат Харьковского облсовета от "Батькивщины" Иван Варченко заявил о похищении двух активистов после того, как те пытались снять номера автомобилей якобы друзей Кернеса возле гостиницы "Националь". Позже в полиции сообщили, что информация о похищении не подтвердилась.

Однако против Кернеса и его охранников возбудили уголовное дело.

Летом 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело Кернеса с формулировкой "в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу". Но прошлой зимой Полтавский апелляционный суд по апелляции потерпевших отменил упомянутое решение Киевского райсуда и постановил рассмотреть дело сначала в суде первой инстанции.

20 ноября Киевский райсуд Полтавы перенес на 24 декабря подготовительное заседание по делу в отношении Кернеса и его охранников из-за неявки в связи с карантином и лечением мэра в Германии.

В интервью "Стране" друг Кернеса Павел Фукс касался затянувшегося на годы этого дела.