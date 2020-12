Новая мутация помогает коронавирусу подстраиваться под каждый организм в поиске слабых мест иммунной системы в индивидуальном случае.

Об этом в эфире телеканала eNCA заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям Южноафриканской республики Гленда Грей.

Исследователь считает, что за короткое время штамм, который получил название 501.V2, сможет создать еще большее количество агрессивных мутаций, так как изменения происходят с каждым новым перемещением между людьми.

"Мы не можем исключить, что мутации, подобные 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - заявила она.

The new #COVID19 variant may react differently to each host. SA Medical Research Council CEO Glenda Gray says as the virus multiplies, it will evolve based on immune responses. #secondwave #eNCA Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/b5zERGaBPF