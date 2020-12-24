Исследование Лондонской школой гигиены и тропической медицины показало, что новая мутация коронавируса, распространяющаяся в Великобритании, на 56% заразнее ранее известных штаммов. Это меньше цифры в 70%, озвученной на днях правительством страны, но все же достаточно, чтобы резко ухудшить ситуацию с заболеваемостью.

Об этом сообщает издание Forbes.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% более заразным. В связи с этим власти ввели жесткий карантин в Лондоне и большей части Южной Англии.

Ученые считают, что трансмиссивность штамма не так высока. Однако предупреждают, что мутация, вероятно, вызовет гораздо больше госпитализаций и смертей в следующем году, чем было в текущем.

Впрочем, исследователи добавили, что до сих пор нет доказательств того, что новый штамм более опасен, смертоносен или устойчив к вакцинам против коронавируса.

Также они заявили, что региональный карантин вряд ли остановит распространение вируса. По их мнению, лучший способ для Великобритании победить мутацию - это значительно ускорить внедрение вакцины.

В Британии считают, что новый штамм коронавируса стал основным фактором, вызвавшим рост числа случаев заболевания и смертей на этой неделе. В среду там выявили почти 40 тысяч новых ежедневных случаев заражений - это самое большое количество за всю пандемию.

Между тем утром 24 декабря стало известно, что в Британии выявили еще один новый штамм коронавируса.

Вообще за время пандемии ученые обнаружили около 12 тысяч мутаций нового коронавируса.