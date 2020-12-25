Пропадать, так с музыкой: ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь

Правительство решило устроить гражданам Украины настоящий новогодний праздник: оно разрешило кафе и ресторанам работать в ночь на 1 января до 7 утра. Как говорится, пропадать, так с музыкой.

Интересно, что вчера, на фоне такого праздничного решения, министр здравоохранения Максим Степанов раздавал комментарии, из которых следовало, что главный источник заражения коронавирусом – это как раз кафе и рестораны (видимо, министр уже не учитывает официально запрещенные ночные клубы и дискотеки) и что после праздников у нас начнется рост числа заболевших.

При этом он вполне логично говорит о том, что в целях борьбы с эпидемией празднование Нового года в заведениях общепита следовало бы запретить. Однако у правительства в целом, видимо, другая логика. А именно экономическая - дать заработать бизнесу.

Параллельно с заявлениями Степанова появилась публикация немецкого издания Mitteldeutscher Rundfunk, в которой также подвергли сомнению правильность решения украинского Кабмина устроить локдаун уже после новогодних праздников. Но в самом правительстве, как видим, сомнения есть только у Степанова.

Об этой теме говорить уже, наверное, бесполезно. Поэтому теперь уже каждый украинец будет решать для себя сам, на чью сторону встать – Кабмина или Минздрава. При этом только нужно помнить, что Кабмин не раздает страховых полисов тем, кто будет праздновать Новый год в ресторане.

Дело Татарова забрали у Сытника

Дело зама главы Офиса президента Олега Татарова приняло неожиданный оборот: вчера утром Офис генпрокурора сообщил, что оно передается из НАБУ в СБУ, чем шокировал Артема Сытника, который, видимо, уже предвкушал судилище над своим противником в Высшем антикоррупционном суде.

НАБУ выступило с резким заявлением, в котором повесило всех собак на генпрокурора Ирину Венедиктову. Хотя даже ежу понятно, что это вовсе не Венедиктова сжалилась над Татаровым и забрала его дело, находящееся под преследованием личного врага. Очевидно, что решение ОГП – это показательный ответ на вопрос, кого в противостоянии Сытник/Татаров поддерживает Офис президента и сам глава государства. Ни замглавы ОП, ни даже его шеф не могли отдать приказ генпрокурору и уж тем более не могли договориться с главой СБУ. Все эти топ-чиновники завязаны лично на Владимире Зеленском, так что это его решение.

И оно, естественно, означает крах всего созданного Сытником дела. У обвинения было немного шансов даже в ВАКСе с представлением от НАБУ – поскольку все, что выдвигалось против Татарова, уже официально объявлено "липой". Но в ВАКСе Сытник мог рассчитывать на свое влияние и на влияние своих кураторов, а в обычном гражданском суде у дутого обвинения вообще шансов не будет. Да СБУ, скорее всего, и не будет настаивать на аргументах, которые сочинили в НАБУ.

Так что в этой истории, скорее всего, можно ставить точку. Которая, однако, не означает точки в этой войне. Только теперь удары "соросят" будут наноситься не по одному Татарову, но и по его шефу Ермаку, который не сдал своего зама. И по Зеленскому тоже. Точнее - уже наносятся.

Азаров: венская реабилитация

Экс-премьер Николай Азаров вчера анонсировал на 29 декабря пресс-конференцию в Вене, на которой он и его адвокаты представят решение Европейского суда по правам человека, отменяющие санкции ЕС в отношении бывшего украинского топ-чиновника.

Пресс-конференция будет называться "Европейский суд своим решением зафиксировал отсутствие в Украине права на справедливый суд. Кейс Николая Азарова" и пройдет в Вене – видимо, в качестве издевки над теми, кто вводил санкции.

Собственно, уже давно ни у кого нет сомнений, что все эти санкции февраля-марта 2014 года были большим надувательством. Политикам, пришедшим к власти после победы Майдана, они нужны были как доказательство того, что Виктора Януковича и его команду свергли по уважительным причинам, а не просто потому, что кому-то захотелось власти. А Евросоюз поддержал эти санкции, потому что ему нужно было оправдание своей поддержки для политиков, пришедших к власти нелегитимным путем.

Тех, кто высылал в Брюссель санкционный список в 2014 году, в Украине уже нет у власти, поэтому им решения ЕСПЧ уже без разницы. А вот европейским структурам не мешало бы принести извинения тем, кого они почти семь лет безосновательно держали под санкциями. А еще лучше было бы, если бы теперь Брюссель ввел санкции в отношении тех, кто вынудил ЕС в 2014-м принять "липовый" санкционный список.

Рождественский сепаратизм: часть УГКЦ будет праздновать Рождество сегодня

Накануне католического Рождества по украинским СМИ прошла новость о том, что Черновицкая парафия УГКЦ решила праздновать свое Рождество тоже 25 декабря и что ряд других приходов к ней присоединился. Правда, позже стало известно, что это – неофициальное решение, принятое для одной конкретной семьи, но вторая новость вошла в противоречие с первой, так как в ней не только сообщалось о переносе Рождества на декабрь, но и объяснялось, что это способ "оторваться от Москвы".

Так или иначе, вопрос действительно витает в воздухе, и отнюдь не по религиозным, а именно по политическим причинам. Хотя сама по себе политизация религиозного праздника выглядит странно, но для Западной Украины это не новость.

В Галичине уже, наверное, не помнят, что вопрос о переносе Рождества в календаре УГКЦ с 7 января на 25 декабря поднимался еще до Второй мировой, причем инициатором выступала заокеанская диаспора, которой был не по душе тот факт, что вся Америка считает, будто украинцы празднуют Russian Christmas (именно так называют 7 января в США и Канаде).

Но тогда галицкая общественность массово этому сопротивлялась, и тоже по политическим причинам. Дело в том, что сохранение Юлианского календаря со времени основания греко-католической церкви было главным ее отличием от римо-католической, и в переносе празднования видели один из способов ополячивания украинцев.

После Второй мировой, когда Галичина вошла в состав СССР, проблема полонизации отпала, но со временем возникла другая: теперь уже в 7 января стали видеть способ русификации.

Хотя на самом деле это нелепость. Каждая церковь вправе определять даты своих праздников самостоятельно, но руководствоваться она должна интересами своих прихожан, а не политической конъюнктурой. И если основная масса верующих УГКЦ захочет перенести Рождество, то они вправе будут это сделать.

Трамп помиловал Манафорта

Дональд Трамп совершил вчера дембельский аккорд, который часто делают уходящие президенты: он помиловал человека, которым пожертвовал ради политического имиджа, – Пола Манафорта.

По-человечески это, безусловно, правильное решение: Трамп не мог не понимать, что его политтехнолог пострадал только потому, что был ведущей фигурой в его предвыборной команде. В большинстве стран президент вообще прикрыл бы своего человека от преследования или помиловал бы его гораздо раньше, но Трамп был слабым президентом, имевшим очень ограниченное влияние на ополчившийся против него госаппарат. А потому помилование состоялось только сейчас.

Кроме того, перед уходом президент поставил еще одну подножку своим конкурентам: он ветировал закон о военном бюджете и угрожает вертировать закон о пакете антикоронавирусной помощи. Причем в первом случае Трамп фактически заблокировал новые санкции против "Северного потока-2", который уже достраивается полным ходом.

Во втором случае ситуация сложнее. Конечно, многим не понравится, что закон, в котором заложена помощь в 600 долларов каждому гражданину США, будет, как минимум, отложен. Но то, каким способом этот закон принимался, в Украине вызвало бы возмущение у всех – причем "соросята" были бы в первых рядах.

Полный текст законопроекта, насчитывающего 5000 страниц, появился лишь утром в день принятия. И в нем оказалась куча лоббистских статей: десятки миллионов долларов решением Конгресса должны быть направлены на развитие феминизма в Средней Азии, проведение гендерных уроков в Пакистане и другие "актуальные" для американцев проблемы. Среди прочего почти 500 млн предназначены для Украины – причем вообще непонятно, на что именно.

Да если бы у нас попытались таким образом принять бюджет, еще и заложив в него наблюдение за китами в Индийском океане или борьбу за сохранение пальм в Сенегале, послы "Большой семерки" первыми выразили бы возмущение. Причем в данном случае – вполне справедливое. Однако в случае, когда речь идет о решении Конгресса США, возмущается почему-то только Трамп.

Хотя можно не сомневаться, что его избиратели полностью поддержат это решение – ведь речь идет, прежде всего, об их налогах (тем более, что Трамп требует повысить помощь американцам с 600 до 2000 долларов каждому).

А демократы такими законами лишь усиливают противостояние в обществе.