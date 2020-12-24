В Бердичеве пациент, больной коронавирусом, исчез из палаты. А спустя некоторое время родственники нашли его мертвым в туалете инфекционного отделения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Врачи пытались реанимировать мужчину, но уже было поздно. Теперь возмущенные родственники угрожают им судом.

Как рассказывают родственники погибшего, врачи в больнице сначала подумали, что мужчину перевели, а на вопрос куда, предложили самим пойти и поискать.

В связи с этим родственники потерпевшего написали заявление в полицию, "чтобы уберечь других пациентов от врачебной халатности".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве во дворе больницы внезапно умер 40-летний мужчина.

Еще мы писали о том, что в Харькове мужчина умер от малярии, которую привез из Экваториальной Гвинеи.