Первая министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала соглашение Лондона и Брюсселя 24 декабря об отношениях сторон после Brexit. По ее словам, решение о выходе Великобритании из Евросоюза противоречит желанию шотландцев, поэтому Шотландия должна обрести независимость.

Об этом чиновница написала в своем Фейсбук.

"Перед тем как начнется суета (с выходом из ЕС - Ред.), стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли Шотландии. И никакая сделка никогда не компенсирует то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время определиться с нашим собственным будущим как независимой европейской страны", - говорится в посте Стерджен .

18 сентября 2014 года прошел референдум о независимости Шотландии. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. Однако осенью Стерджен заявила, что собирается провести повторный референдум о независимости уже в 2021 году.

Как писала "Страна", накануне соглашения 24 декабря Великобритания и ЕС договорились о торговой сделке по Brexit.