В Украине распространены случаи кражи автомобилей для последующего разбора на запчасти. С целью противодействия на законодательном уровне соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс.

Об этом рассказал Луцкий местный центр по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи.

Незаконное завладение транспортным средством - совершенное умышленно, с любой целью противоправное изъятие любым способом транспортного средства у владельца или пользователя вопреки их воле.

Изменения касаются ст. 289 Уголовного кодекса. В частности, за незаконное завладение транспортным средством уже не будет наказание в виде штрафа, а такие действия будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой за те же действия, осуществленные с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 грн.).

За кражу авто, стоимость которого в 250 и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (больше 262 750 грн), - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией.

В то же время лица, которые украли авто впервые, но добровольно заявили об этом правоохранительным органам, вернули транспортное средство владельцу и полностью возместили причиненные убытки, освобождаются от уголовной ответственности судом.

Указанные изменения направлены на предупреждение преступлений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, поскольку отныне правонарушители не смогут уплатить только штраф, а должны отбывать реальное наказание в виде, связанном с ограничением передвижения и нахождения в специализированных исправительных заведениях.

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