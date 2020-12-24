В Киеве задержали двоих мужчин, которые пытались продать техническое устройство, предназначенное для получения информации с транспортных телекоммуникационных сетей. Пользоваться им может только полиция.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, пытавшихся незаконно сбыть специальное техсредство для негласного получения информации с транспортных телекоммуникационных сетей, стоимостью 480 тысяч евро (ч. 2 ст. 359 УК Украины)", - указано в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что двое подозреваемых решили продать мощный комплекс мониторинга мобильной связи, который, согласно закону, используется исключительно правоохранительными органами и субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, устанавливать местонахождение электронных средств и контролировать интернет трафик. Для продажи подозреваемые нашли человека, которая должен был стать посредником в нелегальной сделке.

Однако после демонстрации работы устройства и получения полной суммы, мужчин задержали. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, "Страна" выясняла, как спецслужбы слушают украинцев, как защищается от прослушки президент и почему встречи тет-а-тет могут быть опаснее, чем переписка в Facebook.

Как сообщала "Страна", часть материалов по делу бывшего народного депутата Максима Полякова были добыты путем прослушивания приложения WhatsApp.