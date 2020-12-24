После церемонии инауругации Майи Санду, которая состоялась в Молдавии 24 декабря, на сайте президента внезапно поменяли название государственного языка.

Как видно на скриншоте, до вступления Санду в должность госязык обозначался латинскими буквами MD - то есть "молдавский". Теперь же рядом с кнопками переключения на русский и английский языки стоят буковки RO - "румынский". Таким образом, государственный язык страны переименовали.

На выборах президента Молдовы, состоявшихся 1 ноября, Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей.

Ранее "Страна" публиковала видео с церемонии принятия присяги Майей Санду.

Мы также рассказывали, что на инаугурации Санду заговорила по-украински, по-русски и даже по-гагаузки.