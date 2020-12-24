В Китае вчера утром в небе пролетел большой огненный шар, вероятно, что это был метеорит.

Завершив полет, шар размером в несколько тонн врезался в землю.

Об этом сообщает LADbible.

Объект, который считают метеоритом, был снят на видео при падении на землю в округе Нангцянь на северо-западе провинции Цинхай.

Метеорит был также замечен в небе пассажирами самолета, который летел из Сиана в Лхасу.

По предварительным данным, жертв нет, инцидент произошел около 7 утра 23 декабря.

Ранее "Страна" рассказывала, что на остров Тенерифе упал метеорит.

Также мы писали о том, что ученые показали фото метеорита, которые подтверждают гипотезу занесения жизни на Землю из космоса.